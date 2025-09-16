【モデルプレス＝2025/09/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴が9月15日、自身のInstagramを更新。幼少期の顔写真ケーキを公開した。【写真】ミセス大森の可愛すぎる幼少期◆大森元貴、幼少期の顔写真ケーキ公開9月14日に誕生日を迎えた大森は「Happy Birthday Motoki」とメッセージが記されたバースデーケーキを公開。大森の幼少期の顔写真ケーキとなっており、年齢を祝う「29」のロウソクが