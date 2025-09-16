¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡ÛÇµÌÚºä46¤Îº´Æ£Íþ²Ì¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçºåËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46º´Æ£Íþ²Ì¡¢·ê³«¤­¥Ç¥Ë¥à¤«¤éÈþµÓ¥Á¥é¥ê¢¡ÇµÌÚºä46º´Æ£Íþ²Ì¡¢ÂçºåËüÇî²ñ¾ì¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¥Á¥é¥êº´Æ£¤Ï¡ÖÀè·î¡¢XROBOCON¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¤Á¤é¤Ã¤È¹Ô¤±¤¿ÂçºåËüÇî¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ç¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¥Ç¥Ë¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÈþ