◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で先発出場した１５日（日本時間１６日）の本拠地・フィリーズ戦で、同点の８回に４番手でマウンドに上がったＡ・ベシア投手が、フィリーズのＢ・ハーパー内野手に痛恨の勝ち越しソロを浴びた。高めボール球の直球を中堅右に運ばれた。チームは７回に、救援左腕ドライヤ