◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル）＝９月１６日、美浦トレセンレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は秋初戦に向け、坂路を７８秒４―１８秒０でゆったりと駆け上がった。全休日のこの日、いつもと変わりない仕草で１７日の最終追い切りに備えた。秋春グランプリ制覇を狙った前走の宝塚記念は、まさかの１１着。太田有調教助手は「荒れた馬場も応えたの