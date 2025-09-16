◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神・芝２４００メートル、３着馬までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）エリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）に注目している。昨年の京都２歳Ｓの後、右第１指骨はく離骨折を発症して休養した。春は皐月賞、日本ダービーと２戦したが、万全の状態ではなかったことが推察される。それでもダービーは最速の上がり３３秒４で５着。福永助手は「ダービーは改めて力のあるとこ