北朝鮮が最近、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の軍視察写真で青瓦台（チョンワデ、旧韓国大統領府）模型建物とミサイル工場内部の風景を意図的に削除または編集した状況が捕捉された。軍事訓練の実際の目的と武器生産施設の位置を隠すためと解釈される。北朝鮮国営メディアの朝鮮中央通信は8月27日、金委員長が平壌（ピョンヤン）南側の人民軍第525部隊で狙撃手訓練を参観したと報道した。しかし公開された写真の中には訓練