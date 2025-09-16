フューチャーは、2025年9月17日〜19日に開催されるVitafoods Asia 2025(会場：バンコク・クイーンシリキット・ナショナル・コンベンションセンター／ブース番号：C-25)へ、昨年に続き2回目の出展をします。 Vitafoods Asia 2025 フューチャーは、2025年9月17日〜19日に開催されるVitafoods Asia 2025(会場：バンコク・クイーンシリキット・ナショナル・コンベンションセンター／ブース番号：C-25)へ、昨年に続き2回目の