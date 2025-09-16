エバラ食品工業はミツハシ（以下ミツハシライス）とのコラボレーション企画を開始した。9月1日から同30日までミツハシライスが運営する「GOHANYA’ GOHAN みなとみらい店」で同社の「おろしのたれ」を使った限定メニューを提供している。両社はともにプロアイスホッケーチーム「横浜GRITS」のスポンサー企業。選手を従業員として迎え入れ、競技活動と仕事を両立する「デュアルキャリア」を支援している点も共通する。両社にそれぞ