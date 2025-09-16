横浜港で船積みを待つ自動車＝4月、横浜市【ワシントン共同】トランプ米政権は16日、日本から輸入する自動車の関税を27.5％から15％に引き下げた。日米関税交渉の合意に基づくもので、トランプ大統領が4日に大統領令に署名。関税引き上げから半年弱で、税率はほぼ半減となる。日本が基幹産業と位置付ける自動車業界への打撃緩和につながるが、トランプ政権発足時の2.5％と比べると高税率で、企業には重い負担が続く。米政権は4