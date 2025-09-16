声優花澤香菜（36）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に火曜レギュラーとして生出演。声優小野賢章（35）との離婚発表後、初のテレビ生出演となった。MCハライチ澤部佑が「火曜レギュラーの花澤さん、小杉さんです」と紹介したあとでブラックマヨネーズ小杉竜一の挙動が不審だったこともあって「どうしました、小杉さん」と尋ねると「身も心もすっきり軽めに」と独身になったばかりの花澤を心境を代弁した