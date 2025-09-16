左から：スッキーリ！ トイレ用 ほがらかなキンモクセイ、スッキーリ！ お部屋用 ほがらかなキンモクセイ、スッキーリエア！ トイレ用 ほがらかなキンモクセイアース製薬は、9月22日に消臭芳香剤「スッキーリ！ほがらかなキンモクセイ」を発売する。キンモクセイの香りは一時的なブームにとどまらず、様々な日用品で秋の香りの定番としてアイテム数が増加するなど、その人気は拡大し続けている。今回、レギュラー品として新発売す