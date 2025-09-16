「ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ホワイトアソート 12枚入」白元アースは、メイクがつきにくく、顔にフィットして小顔に魅るマスク「ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ」に、マスク本体のカラーがホワイトで4色の耳ひもから選べる「ホワイトアソート 12枚入」を9月22日から数量限定で発売する。現在、マスクは色や形が様々となり、シーンに合わせて使用するなど、選択肢も広がった。今回、使用しているマスクのカラー