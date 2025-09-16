「ハロウィン・フロマージュブッフェ」イメージ関西国際空港直結のホテル日航関西空港は、オールデイダイニング「ザ・ブラッスリー」において、10月1日〜11月3日のランチおよびディナータイムに「ハロウィン・フロマージュブッフェ」を開催するす。同フェアでは、フロマージュをテーマに季節の食材を使用した、ハロウィンシーズンらしい遊び心満載の料理が登場する。「海老とモッツァレラチーズ 南瓜のチーズフォンデュ」やリアル