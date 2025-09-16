¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ÎÉ¬Í×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ2¡ó¤Ç¤ÏÅþÄìÂ­¤ê¤Ê¤¤¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤òÁáµÞ¤Ë²þÄê¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê³Û¤òÀÑ¤ßÁý¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£