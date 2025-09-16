元ＮＨＫの神田愛花が１６日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、中学受験で学校を選ぶ時の意外な？決め手を明かした。この日は女子御三家といわれる雙葉学園出身のかたせ梨乃と高橋真麻がゲスト。名門女子校の独自ルールや校風などを振り返った。その中で常に「ごきげんよう」と言っているのでは？という問いに、２人は特別な時しか「ごきげんよう」は言わないと「×」の札。これに大妻中学・高校出身の神田が「中高、ごきげんよ