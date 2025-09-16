◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２試合ぶりの一発で史上６人目となる２年連続５０本塁打の期待がかかる中、１点を追う７回１死の第４打席は右腕カーカリングから見逃し三振に倒れた。最後は９７・５マイル（約１５６・９キロ）直球にのけぞ