◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、フィリーズ戦で先発起用しHRを打たれたアンソニー・バンダ投手に肩を回して会話するシーンが見られました。フィリーズの打撃陣はナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手やブライス・ハーパー選手など、左バッターが上位打線に並びます。ロバーツ監督は中継ぎ起用してきた左腕のバンダ投手を、今季66試合目で初めて先発