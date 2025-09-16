À¼Í¥¡¦»°ÀÐ¶×Çµ¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤­¤Î¤¦15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡ÙÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó·è¾¡¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹Áª¼ê¡Ê25¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤¹¤²¤§¡ª6.3¥á¡¼¥È¥ëÈô¤ó¤À½Ö´Ö´é¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦µ­Ï¿¤ò1¥»¥ó¥Á¹¹¿·¤·¡¢6¥á¡¼¥È¥ë30¥»¥ó¥Á¤ÎÂçµ­Ï¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SNS