◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席は見逃し三振に倒れ、不満顔を見せた。3─4と逆転された直後の7回1死の第4打席は相手2番手・カーカリングと対戦。フルカウントからの6球目、97・5マイル（約156・9キロ）直球を腰を引いて見送ったが、球審はストライクのコール。見逃