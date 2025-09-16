¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï16Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ»þ¸ÂÅª¤Ê½êÆÀÀÇ¤ÎÄêÎ¨¸ºÀÇ¤òÄó¾§¤·¤¿¡£