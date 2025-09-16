µ¨Àá³°¤ì¤ÎÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢17Æü¤«¤é½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç17Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ö¥¶¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡ÈInto the Frenzy¡É¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤â¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î°­Ìò¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë16Æü¤«¤é¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤é¤·