私はハルナ（32）。昔から友だちはあまり多くなく、親友と呼べる子がひとりいればいいと思うタイプでした。結婚をしてからは夫と一緒にいることが楽しくて、子どもが生まれてからは家族でいることが楽しかった。だからママ友はいらないと思っていたのです。わからないことがあれば先生に聞けばいいし、気を遣いながら一緒に過ごすのは大変。でも、子どもを産んだ時に同室だったアキコさん（32）が社交的な人で、誘われるがままにマ