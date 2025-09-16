10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é´Ú¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¡¦¥³¥ê¥¢CC¤Ç¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ö¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤È»³²¼ÈþÌ´Í­¤¬15Æü¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2Ç¯Á°¡¢ºù¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À½ÂÌîÆü¸þ»Ò4¿Í1¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢7¥«¹ñ¤Èº£²ó¤«¤é¿·Àß¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¡¼¥à¤Î·×8¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¡£Áª¼ê¤Ï¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë½ªÎ»¸å¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç·èÄê¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¸Å¹¾¡¢»³²¼¡¢À¾