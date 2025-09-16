映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の一場面（（C）吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable）アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の興行収入が330億円に達したと、配給元のアニプレックスが16日発表した。「千と千尋の神隠し」（2001年公開）の316億円を抜き、国内の歴代興収2位に浮上した。国内の歴代興収1位は20年の「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」で407億円を記録