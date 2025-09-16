9月の敬老の日。NSTは毎年、高齢の方々に「長寿の秘訣」を尋ねてきた。1998年と2023年、時代を超えて語られた言葉から見えてきたのは、変わらない価値観と、新しい健康習慣の姿だった。 ■ 1998年の長寿の秘訣：働くこと、社会とつながること 1998年の敬老の日、新潟市で100歳を迎えた女性は、毎日の日記、新聞、そして家族のための編み物を欠かさなかったという。「世の中の動きを知ることが大事」と話し、社会への関心を持ち