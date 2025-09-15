【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月より放送中のTVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」の第2クールが10月3日(金)より連続放送することが決定。あわせて、第2クールのOPテーマをshallm、EDテーマを平手友梨奈が担当することも解禁。さらに、放送に先駆けて両楽曲を使用した「第2クール突入決定PV」も公開された。直人を巡る恋模様はますます加速し、揺れ動く心は一体どこへ向かうのか――。果たして直人は誰を選ぶのか、それ