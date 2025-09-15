【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年3月15日（日）に東京・ニッショーホールにて開催するTVアニメ「クラシック★スターズ」のキャストイベントの詳細が発表となった。全話好評配信中の「クラシック★スターズ」は、偉大な音楽家たちの「ギフト（才能）」を体内に移植された少年が仲間たちと出会い、音楽の魅力に触れながら、コンテストでの優勝を目指す姿を描いたオリジナルアニメーション。今回発表となったイベントタ