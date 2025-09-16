夫の交友関係に細かく口出しするつもりはなくても、そこに女が絡むとなると、さすがに悶々とした気持ちになってしまいますよね。どれだけ夫が女友達だと言い張っても、本心まではわからず、さらには相手がどう思っているかさえも把握することはできません。今回は、深夜まで女友達と飲み歩く夫に疑心暗鬼になる妻の話をご紹介いたします。女友達と2人きりで飲みに行く夫「毎日仕事をしながら、保育園に通う娘を育てています。夫は