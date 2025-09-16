「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、7月18日の初日からの公開60日間で興行収入（興収）330億5606万6300円、動員2304万2671人を記録した。製作・配給のアニプレックスが16日、発表した。同316億8000万円を記録した01年「千と千尋の神隠し」（宮崎駿監督）を上回り、日本国内の歴代興収ランキング2位に浮上。403億3000万円の日本歴代最高興収を記録した、20年の前作「劇場版鬼滅の刃無限列