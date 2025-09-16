¡Ú¡ÖEXÂç½°¡×10·î¹æ¡Û 9·î16ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§1,000±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ÁÐÍÕ¼Ò¤Ï¡¢·î´©¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ÖEXÂç½°¡×10·î¹æ¤ò9·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,000±ß¡£ 10·î¹æ¤Ï¡¢9·î20Æü¤«¤é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ØMONSTER GROOVE¡Ù¡×¤ò¹µ¤¨¤ëÆü¸þºä46¤ÎÂçÆÃ½¸¡£ É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¤µ¤ó¡£9·î17ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï