モルフォが大幅安で３日続落している。１２日の取引終了後、２５年１０月期の連結業績予想について、売上高を３７億円から３３億円（前期比横ばい）へ、営業利益を３億８０００万円から４０００万円（同８４．４％減）へ、最終損益を３億２０００万円の黒字から１億円の赤字（前期３億１００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。 第３四半期までの進捗で、車載／モビリティ領域で顧客都合による開発計画の遅延