熱中症の塩分対策について知っておきたいこととは（写真：freeangle／ PIXTA）【図で見る】日本高血圧学会のホームページ9月後半に入ったが、猛暑は続いている。気象庁は今後も全国的に高い気温が続くと予報する。昨年9月の熱中症による救急搬送数は1万1503人で、消防庁が調査を開始した2008年以来過去最多だった。だが、今年はその数を大幅に上回る勢いで、9月1日〜7日の搬送者はすでに3776人。昨年の同時期の2881人を大きく超え