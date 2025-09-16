ホリイフードサービスが大幅高で３日ぶりに反発している。１２日の取引終了後、２５年１１月期の連結業績予想について、売上高を３０億８９００万円から３１億８０００万円へ、営業利益を５０００万円から１億１８００万円へ、純利益を３６００万円から１億１２００万円へ上方修正したことが好感されている。 予約獲得が想定を上回っていることに加えて、人流の多い時間帯を中心とした人員配置やデジタルを活用