BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、アメリカから韓国へ9月16日に帰国。空港で捉えられた姿が「赤ちゃんペンギンのようで可愛い」と話題を集めている。 【動画】まるでペンギン？空港を歩くBTSジョングク 【動画】カルバン・クラインのショー会場に現れたジョングク①②③ ■BTSジョングク、グレーのスウェットで帰国しお辞儀を連発 ニューヨーク・ファッションウィークに参加する