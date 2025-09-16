10年以上にわたり未成年の姉妹に性暴行を加えた罪で懲役20年が確定し服役中の60代韓国男性が、被害者側からの損害賠償請求を避けるため財産を隠していたことで追加の刑を言い渡された。【鬼畜】娘、孫娘に性的暴行の70代男性韓国・大田（テジョン）地裁天安（チョナン）支院刑事2単独は9月15日、強制執行免脱の罪で起訴された学園院長のA（62）に懲役10カ月、妻Bに懲役10カ月・執行猶予2年を言い渡した。検察によるとAは、性犯罪の