ついに幕を開けた2025-26シーズンのアジア・チャンピオンズリーグエリート。西地区では現地９月15日に、過去２度のACL制覇を経験しているアル・イテハド（サウジアラビア）が、アル・ワフダ（UAE）とアウェーで対戦した。国内リーグで10度の優勝を誇るサウジの名門は、カリム・ベンゼマやエンゴロ・カンテが不在のなか、21分にスティーブン・ベルフワインの得点で幸先良く先制する。だが、その後は難しい戦いを強いられるこ