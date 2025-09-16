16日13時現在の日経平均株価は前週末比135.75円（0.30％）高の4万4903.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は959、値下がりは596、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を42.04円押し上げている。次いでアドテスト が27.01円、ＴＤＫ が24.56円、ディスコ が20.39円、信越化 が16.04円と続く。 マイナス寄与度は47円の押し