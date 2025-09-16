2025年9月15日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国の8月の経済成長が鈍化し、年間約5％の成長達成に向けての試練が訪れたと報じた。記事は、中国国家統計局が15日に発表したデータで、8月の工業生産と小売売上高の伸びが鈍化したと紹介。一定規模以上の工業付加価値額は前年同月比5．2％増とこの1年で最も低い水準となり、「7月と同水準の5．7％」というアナリスト（ロイター調査）の予測を下回ったと伝えた。