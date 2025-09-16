Image: Fiio 磁気リングでMagSafe MODするとさらによし。メリッとハリッとくっきりした音が楽しめるUSB DAC。良い音が欲しいなら積極的に手に入れるべきアイテムです。このFiio（フィーオ）の「QX13」がおすすめできるのでピックアップしてみました。うまいところを突いた仕様なんですよコイツ。懐かしのUAC1.0対応 Image: Fiio