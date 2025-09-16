タレント大平サブロー（69）が16日、大阪市のYES THEATERで芸歴50周年CDアルバム「オレの人生こんなもの」＆記念ライブツアー「しっかりしたねぇ」（11月9日、同所ほか）発表会見に出席した。漫才トリオ、レツゴー三匹に弟子入りし、76年大平シローさんと「太平サブロー・シロー」を結成。1980年代の漫才ブームを駆け抜け、32歳で吉本からの独立、5年後に復帰と波乱に満ちた芸人人生を送ってきたサブローが、50周年を記念にCDを出