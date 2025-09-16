ポストシーズンに向けてドジャース先発陣が安定してきた。１１勝の山本由伸、１０勝のカーショー、６勝のシーハン、防御率２・７９のスネル、二刀流の大谷翔平も腕をぶし、長期欠場していたグラスノーも上り調子となっている。米メディア「ＵＳＡトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール氏は「プレーオフに進むどのチームよりも優れた先発陣を誇っている。８月以降はメジャーで２番目に多いイニングを投げ、防御率３・３１を記録した