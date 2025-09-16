¥Þ¡¼¥·¥å¤ÈºÆ²ñ¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀïÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤í¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Þ¡¼¥·¥å³°Ìî¼ê¤¬¡È¸î±Ò¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤Ïº¸ÍãÉÕ¶á¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤ÎÁ°¤ò¥Þ¡¼¥·¥å¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾¸å¤ËÂÇ·âÎý½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸òÎ®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ú¤¯°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£