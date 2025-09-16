U-20日本代表の大関友翔「歴史を作るという意味では優勝しかないと思う」今月チリで開幕するU-20ワールドカップに臨むU-20日本代表は9月16日、事前キャンプ地のパラグアイに向けて出国した。MF大関友翔（川崎フロンターレ）は羽田空港で取材に応じ、リーグ戦では「悔しい思いをしていましたし、申し訳ない気持ちもあります」と本音。大会での優勝と自身の成長を誓った。7月にE-1選手権でA代表デビューも飾り、「A代表の舞台に