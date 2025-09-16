元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが15日にインスタグラムを更新。美くびれあらわの最新オフショットを披露すると、ファンから「現代版ラムちゃん」「可愛い〜」といった反響が寄せられた。【写真】椚マイカ、スタイル抜群！美くびれあらわ（ほか3枚）椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。とこ