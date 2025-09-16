アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、７月１８日からの公開６０日間で観客動員２３０４万２６７１人、興行収入３３０億５６０６万６３００円を記録したと１６日、発表された。国内の歴代興行収入で「千と千尋の神隠し」（２００１年、宮粼駿監督）の３１６・８億円を抜き、２位に浮上。４０７・５億円で歴代１位の「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（２０年公開）にも迫る