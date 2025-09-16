第19回「スラムダンク奨学金」奨学生が決定した。東山高等学校（京都府）３年生の佐藤凪さんが選ばれた。原作者の井上雄彦氏は「佐藤凪君、スラムダンク奨学金第19期生合格おめでとう。米国でのまだ見ぬ一日一日、未踏の一歩一歩をしっかり経験して成長の糧としてくれることを願っています。どの一日も、どんな一歩もパズルのピースのひとつにして、自分だけの道を作っていってください。心から応援しています」とコメントを寄せ