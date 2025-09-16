◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子走り幅跳びの予選が15日に行われ、日本勢3選手が決勝に進むことができず。橋岡優輝選手(富士通)がわずか3センチ差で決勝を逃しました。橋岡選手は1本目に7m67、2本目がファウルで迎えた3本目、7m95と記録を伸ばしたものの、全体13番目の記録で、決勝に進むことができるギリギリの12位とはわずか3センチ差。「自分の弱さ、最後のツメの甘さが出た3センチだったのかなと思います