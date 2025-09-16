15Æü¡¢¼¯³Ñ»Ô¤Ç¡¢¥´¥ß¤Î½¸ÀÑÈ¢¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¯À×¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯³Ñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å¡¢¼¯³Ñ»Ô½½ÏÂÅÄÁðÌÚ»úÃæÊ¿¤Ç¡¢40Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢ÌÚÀ½¤Î¥´¥ß½¸ÀÑÈ¢¤ÎÀµÌÌ¤ÎÈâ¤¬°ú¤­¤Ï¤¬¤µ¤ì¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÄÞ¤ÎÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Â­À×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é¸á¸å1»þ20Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤Î¼«Âð¤Þ¤Ç¤Ï