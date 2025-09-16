プレミアリーグ第4節、マンチェスター・シティとのマンチェスター・ダービーに臨んだマンチェスター・ユナイテッド。しかし、3点を奪われて0-3と惨敗を喫した。枠内シュートはわずか2本に終わったマンU。元マンUのDFであるリオ・ファーディナンド氏は、古巣の戦いぶりに落胆を隠せないようだ。ポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』にて語った。「心配なのは、ベンヤミン・シェシュコだ。彼にはチャンスもない。何も与えられて