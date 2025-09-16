楽天グループは、楽天ふるさと納税で展開している「楽天トラベルのふるさと納税クーポン」の利用で、楽天ポイントを1,000ポイント還元する。「楽天トラベルのふるさと納税クーポン」では、自治体に寄附することで寄付額の30％相当のクーポンを受け取ることができる。クーポンは全国26,000軒以上の宿泊施設で利用でき、3年先までの宿泊に利用できる。最大3種類のクーポンを併用可能で、すでに予約済みでの後から割引を適用できる。